NLB-Spieler hielten Ambri-Piotta auf NLA-Kurs

Ambri-Piotta feiert den Ligaerhalt © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Ambri-Piotta wird dank dem Triumph in der Ligaqualifikation über Langenthal das 80. Jubiläum des Vereinsjahrs in der obersten Spielklasse begehen.Ende gut, aber natürlich nicht alles gut: Der seit 1985 in der NLA spielende Dorfklub aus dem Nordtessin wahrte den Besitzstand.