Von der NHL-Organisation war Rod 2014 als Overall-Nummer 53 gezogen worden. In der laufenden Saison hatte Rod im Schweizer Nationalteam debütiert.

Für das in den Playoff-Viertelfinals ausgeschiedene Genève-Servette realisierte Rod in der laufenden Saison in 31 NLA-Spielen fünf Tore und insgesamt 14 Skorerpunkten. Verletzungsbedingt hatte Rod in der laufenden Saison mehrere Wochen aussetzen müssen.

(SDA)