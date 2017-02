Noah wird vom Genfer Publikum ausgepfiffen

In Genf nicht mehr bei allen beliebt: Frankreichs Fedcup-Captain Yannick Noah © KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA

Yannick Noah sorgt am Fedcup in Genf fast täglich für neue Schlagzeilen. Zuletzt kritisiert er Roger Federer – und wird vom Publikum in Genf bei der Präsentation ausgepfiffen. Das passiert Yannick Noah nur selten.