Nobelpreisträger für Moratorium

Jacques Dubochet, der Chemie-Nobelpreisträger von 2017, setzt sich dafür ein, neue Technologien vor deren Einsatz gut zu überprüfen. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Der Schweizer Nobelpreisträger Jacques Dubochet hat dazu aufgerufen, die «Kontrolle» über Technologien wie die Künstliche Intelligenz (KI) zu behalten. Der Wissenschaftler sprach sich am Montag an der UNO in Genf auch für Technologie-Moratorien aus.