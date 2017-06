Noch eine Revolution im September

«Ich habe bereits mit Leuten gesprochen, mit denen ich sonst nie geredet hätte», bilanziert Dario Aemisegger seine «Revolution 9000» im Stadtpark. Zwischen 30 und 40 Personen haben sich zur Revolution und zum Diskurs unter den Bäumen getroffen. Aemisegger hoffte zwar mit mehr, ist aber trotzdem ganz zufrieden.

Nächste Revolution im September

Der Austausch unter den St.Gallern soll in drei Monaten weitergehen, sagt Aemisegger lachend: «Die Ankündigung für heute war ein bisschen zu kurzfristig, es konnten nicht alle kommen.» In Zukunft solle die «Revolution 9000» sich zu einer Konstante entwickeln: «Das ist der grösste runde Tisch, der grösste Diskurs weit und breit», sagt Aemisegger und fügt stolz an: «Dann sind wir auf Platz 1!» Die anderen Städte würden Aemisegger und seiner Idee dann nacheifern.

«Über den Haufen werfen»

«Aus all diesen Gesprächen wird jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin anders herausgehen», sagt der Weihern-Openair-Gründer. «Die Konstellationen, die die visionären Sachen teils verhindern und behindern, werden dann über den Haufen geworfen.» Aemisegger zeigt sichtlich Freude an seiner Idee gegen die Bünzlis: «Die Revolution steht am Anfang. Aber das geht weiter und wird richtig geil!»

