Kein Königsduell an Anschwingen

Matthias Glarner kämpft am Sonntagmorgen gegen Thomas Sempach, Matthias Sempach gegen Simon Anderegg und Kilian Wenger im wohl attraktivsten Gang gegen den früheren Kilchberger Sieger Christian Stucki. Für den weiteren Festverlauf sind eines oder mehrere Duelle unter Glarner, Matthias Sempach und Wenger durchaus möglich.

Das Emmentalische ist seit elf Jahren das erste Kantonal- oder Gauverbandsfest, an dem drei Schwingerkönige aus dem gleichen Teilverband mittun. Eine solche Ballung an Schwingerkönigen gab es zuletzt in der Nordostschweiz in der Ära von Thomas Sutter, Jörg Abderhalden und Arnold Forrer. Sutter, der König von Chur 1995, gab 2006 den Rücktritt.

(SDA)