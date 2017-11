Nochmals 2000 Tickets für Schweiz – Nordirland

2000 Fans können sich noch Tickets für das WM-Playoff-Rückspiel zwischen der Schweiz und Nordirland sichern © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Für das WM-Playoff-Rückspiel zwischen der Schweiz und Nordirland am Sonntag, 12. November, in Basel stehen im Vorverkauf nochmals rund 2000 Tickets zur Verfügung.Der Verkauf der Billette via Ticketcorner beginnt am Montag, 6. November, um 10 Uhr.