Nockalm Quinett – Erzähl mir nichts von ihm

Das aussergewöhnliche Album stand in Österreich sensationelle drei Wochen in Folge auf Platz 1 der Verkaufscharts. Dafür gab es beim Fest verdientermassen Gold und zusätzlich Platin für das Vorgänger-Album «Wonach sieht’s denn aus?». Auch in der Schweiz erreichte das Album die Top 15 der Album-Charts.

Das Nockalm Quinett ist ohne Frage die erfolgreichste Schlagerband Österreichs und schafft es Jahr für Jahr immer wieder diese unglaubliche Erfolgsgeschichte zu bestätigen bzw. sogar zu toppen. Ein Song stach auch beim Jubiläumsfest auf der Bühne besonders heraus. Die neue Single «Erzähl mir nichts von ihm». Gradlinig, eingängig und mit jeder Menge Gitarreneinsatz versehen, ist der moderne Schlagertitel zum Zuhören, Mitsingen wie auch zum Tanzen geeignet. Hier passt einfach alles!

Im Juli 2018 konnte Maria Nüesch von Radio Melody mit Friedl vom Nockalm Quintett über das neue Album sprechen:

Inhaltlich steht der neue Titel des Nockalm Quintetts «Erzähl mir nichts von ihm» voll im Zeichen der Liebe und entpuppt sich im weiteren Verlauf als aufrichtige Liebeserklärung mit einem kleinen aber feinen Haken: Denn wie so oft buhlen, auch in diesem Fall, wieder mehrere heiß entbrannte Herren um die Gunst einer überaus sexy aussehenden Frau. Ob es da hilft die ungeklärten Tatsachen einfach totzuschweigen, ist allerdings mehr als fraglich. (Universal Music)