Nockalm Quintett  «Weil Du meine Liebe bist»

Auch in Deutschland und der Schweiz sind die Alben der Nockis gefragter denn je. Das Jahr 2018 startete für die Nockis überaus erfolgreich. Mit dem Sieg beim wichtigsten österreichischen Musikpreis, dem Amadeus Austria Music Award in der Sparte Schlager/Volksmusik, dem Smago Award als erfolgreichste Schlagerband Österreichs aller Zeiten und dem von der Zeitschrift «Neue Post» als beliebteste Volksmusik Gruppe Deutschlands verliehenen Award, durften sie in diesem Jahr schon drei Trophäen entgegennehmen. Egal ob Schlager oder Volksmusik, die Nockis haben «einen Lauf», wie die Fussballer sagen und so laden sie uns mit ihrem neuen Album standesgemäß zu einer ausgelassenen «Schlagerparty» ein.

Als erster Vorbote des Albums veröffentlichen die Nockis einen Song, der bei keiner Schlagerparty fehlen sollte. «Weil Du meine Liebe bist» reiht sich nahtlos in die Hitliste von Österreichs erfolgreichster Schlagerband ein.

Mit diesem Partyhit kündigt das Nockalm Quintett ein tolles, neues Schlageralbum mit allen Ingredienzien und Qualitäten einer 36 Jahre währenden Top-Karriere an. Die Nockis werden von Jahr zu Jahr besser und erfolgreicher, ihr Sound ist zeitgemäss. Das neue Album «Schlagerparty» verfolgt diese Erfolgslinie und wird die Schlagerfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz sicher begeistern. (Electrola)