Nöd jufle, wenn’s guet werde söll

Raffi «the rocket» und Beni «the brain»: Das sind zwei Jungs in einer fast ganz normalen WG. Ihr Zuhause: Die perfekte Idylle für Action, Liebe, Party und alles, was das Leben an Ideen bringt. Ihr leidiges Laster: dass von 1000 Ideen jede im Gjufel endet – und nichts so läuft, wie sie sich’s träumen.

Da kommt Schmidi «the easy dude» gerade richtig. Mit ihm steht nicht nur ein neuer WGMitbewohner vor der Türe, sondern auch der etwas andere Groove im Leben. Sein Lebenselixier ist durch und durch «nöd jufle». Typisch St. Galler eben.

Schmidi und die Juflis – wenn das nur gut geht…! Wir werden es diesen Sommer erleben. Das richtige Mitbringsel hat Schmidi jedenfalls im Gepäck, gebraut mit allem, was ein gutes Bier seit bald 240 Jahren ausmacht: Hopfen, Malz, Wasser und gaaaanz viel Zeit.

Die Serie «D’Juflis» erscheint von Mai bis Oktober in 6 Episoden auf Facebook und YouTube. Sie wird unterstützt und herausgegeben von der Brauerei Schützengarten, der einzigen Schweizer Brauerei, die das «Slow Brewing»-Zertifikat tragen darf.