Nora Louisa- Nur einmal

Die junge Künstlerin besingt eine wahrhafte, herzergreifende Episode ihres Lebens, die schon so viele Andere vor Nora erleben mussten. Untreue, nicht erwiderte Liebe und falsche Freundschaften. Daraus entstand die Energie und die Kraft, sich mit seinem eigenen, positiven Wesen durchs Leben zu gehen und auf sich selbst zu konzentrieren. Jeder fällt einmal hin, doch gerade das erneute, als stärkerer Mensch hervorgehende Aufstehen ist es, was Nora Louisa mit ihren Worten vermitteln will.

Das Video zu «Nur Einmal» wurde erneut im Schloss Eckberg gedreht, denn die Story sollte an den gleichen Schauplätzen fortgeführt werden, an denen man sich das erste Mal verliebte.

