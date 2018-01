Nord- und Südkorea einigen sich auf Gespräche in kommender Woche

Vorsichtige Annäherung: Nord- und Südkorea vereinbaren ein Treffen in der kommenden Woche im Grenzort Panmunjom. © KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

Nord- und Südkorea haben sich im Zuge ihrer Annäherung auf Gespräche in der kommenden Woche geeinigt. Nordkorea habe den Vorschlag Südkoreas akzeptiert, am Dienstag im Grenzort Panmunjom ein Treffen abzuhalten.Dies teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Freitag mit.