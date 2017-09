Nordkorea feiert Staatsgründung und will atomar weiter aufrüsten

Nordkoreanische Militär während einer Zeremonie in Pjöngjang zum 69. Jahrestag der Staatsgründung © KEYSTONE/AP Kyodo News

Mit Aufrufen zur weiteren atomaren Aufrüstung ist in Nordkorea am Samstag der 69. Jahrestag der Staatsgründung gefeiert worden. Der Verteidigungssektor müsse in grösserem Masse Waffen zur «Selbstverteidigung» produzieren.