Nordkorea könnte Rakete starten zu Trumps Amtseinführung

Das südkoreanische Militär will in Nordkorea Aktivitäten bemerkt haben, die auf einen baldigen Start von Langstreckenraketen hinweisen könnten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/AHN YOUNG-JOON

Nordkorea bereitet südkoreanischen Medienberichten zufolge möglicherweise den Start zweier Interkontinentalraketen (ICBM) vor. Militärs in Südkorea spekulieren demnach, dass Nordkorea eine Botschaft an die neue US-Regierung unter Donald Trump senden will.