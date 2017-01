Nordkorea laut Kim kurz vor Test einer Interkontinentalrakete

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kündigt in seiner Neujahrsansprache den Test einer Interkontinentalrakete an. Die letzten Etappen vor dem Test hätten begonnen. © Keystone/AP

Nordkorea steht nach Angaben seines Machthabers Kim Jong Un kurz vor dem Test einer Interkontinentalrakete. «Wir sind in den letzten Etappen vor dem Test einer Interkontinentalrakete», sagte Kim am Sonntag in einer vom Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache.