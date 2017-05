Noren nach sieben Schlägen Rückstand zum Sieg

Noren, der 2009 und letzten September das Omega European Masters in Crans-Montana gewonnen hatte, startete mit sieben Schlägen Rückstand zu den letzten 18 Löchern. Dann gelang dem 34-Jährigen aus Stockholm eine nicht für möglich gehaltene Aufholjagd, die er mit einem magistral herausgespielten Eagle (2 unter Par) am letzten Loch krönte. Auf diese Weise liess er das Feld am renommierten und hochdotierten Turnier westlich von London zuletzt um zwei und mehr Schläge hinter sich.

In der Saison 2016 gewann Noren, der Elfte der Weltrangliste, vier Turniere, so nebst dem Omega European Masters das Scottish Open. Der jetzige erste Sieg 2017, der neunte der Karriere, ist der bislang bedeutendste. Diesen September wird Noren wiederum in Crans-Montana zu sehen sein.

