Norman Langen – Baila mi amor

„Wir tanzen, wie niemals zuvor“ – diese Textzeile trifft nicht nur auf Norman selbst zu. Die pulsierenden Latino-Elemente verführen wirklich jeden – selbst eingeschweißte Tanzmuffel – dazu, die Hüften zu schwingen. Währenddessen geht die eingängige Melodie von Anfang an ins Ohr, so dass man auch fast nicht umhin kommt, den Refrain sofort mitzusingen. Der Text handelt von einer romantisch-aufregenden Begegnung in einer heißen, durchtanzten Nacht. Mit „Baila mi amor“ haben Norman Langen und sein Team einen völlig neuen musikalischen Stil geschaffen, der ganz wunderbar zur stets positiven Ausstrahlung des Sunnyboys passt: Reggaeton Schlager! Hier vereinen sich Latin Pop, Reggaeton und Deutscher Schlager zu einer betörenden Komposition voller Temperament und Leidenschaft.

Norman Langen, der schon seit seinem 13. Lebensjahr auf der Bühne steht, gelang der Durchbruch mit seiner Teilnahme an der achten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Inzwischen hat er längst seinen festen Platz in der Schlagerwelt gefunden und sich diesen mit Durchhaltevermögen und viel Fleiß redlich verdient. Der viel beschäftigte Sänger ist trotz seiner Erfolge, diverser Auszeichnungen und zahlreicher Chartplatzierungen bodenständig und heimatverbunden geblieben und dafür lieben ihn seine Fans. Norman ist ein smarter Entertainer, der mit einer tollen Stimme, Stilsicherheit, viel Talent und Mut überzeugt. Auch mit dem neuen Titel „Baila mi amor“ beweist der gutaussehende Interpret wieder einmal Mut. Den Mut, etwas Neues auszuprobieren. Den Mut, sich selbst neu zu erfinden. Den Mut, in eine bisher noch nie dagewesene, neue Musikrichtung einzutauchen.

Die Single „Baila mi amor“ ist ab dem 11.05.2018 überall erhältlich. Dieses vor Emotionen und Erotik sprühende Lied hat echtes Potential, der Sommerhit 2018 schlechthin zu werden, denn von diesem Song kann man einfach nicht genug kriegen.

(Telamo)