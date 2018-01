Notfall: Edelweiss muss umkehren

«Die Maschine wird in Zürich untersucht», sagt Andreas Meier, Mediensprecher der Fluggesellschaft Edelweiss, gegenüber FM1Today. Für die Passagiere bestehe keine Gefahr. Die Piloten hätten das Triebwerk-Problem erst während des Fluges bemerkt.

Die «WK24» war nach Angaben von Meier nicht wegen des Triebwerk-Fehlers zu spät gestartet. «Der Grund war ein technisches Problem an einer anderen Maschine.»

Verschiedene Flugplattformen berichten auf Twitter von einem «Notfall»:

UPDATE Edelweiss Air #WK24 to Cancun is now declaring an emergency — AIRLIVE (@airlivenet) January 11, 2018

#WK24 from Zurich to Cancun turning back and now squawking 7700. Reason not yet known.https://t.co/c5GdElNRcS pic.twitter.com/RepFBHzXIN — Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2018

Edelweiss Air flight #WK24 from Zurich to Cancun has declared an emergency https://t.co/LZjd7FEx8x pic.twitter.com/LwPOYviHMX — International Flight News (@FlightIntl) January 11, 2018

(red.)