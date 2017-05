Novak Djokovic kommt in Fahrt

Novak Djokovic jubelt: Er steht in Rom im Final © KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA

Novak Djokovic steht beim Turnier in Rom im Final. Er scheint in Rom aus seinem Formtief zu finden. Der Weltranglisten-Zweite zog am ATP-1000-Turnier in Italien mit einem 6:1, 6:0-Sieg gegen den nicht ganz frischen Nadal-Bezwinger Dominic Thiem (ATP 7) in den Final ein, wo er auf den Deutschen Alexander Zverev (ATP 17) trifft.