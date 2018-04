Djokovic scheidet gegen Thiem aus

Für Novak Djokovic bleibt die Rückkehr auf die Tour ein harter Kampf. © KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Novak Djokovic ist trotz Fortschritten von seiner Bestform entfernt. Am Masters-1000-Turnier in Monte Carlo unterliegt der Serbe in den Achtelfinals dem Österreicher Dominic Thiem in drei Sätzen.