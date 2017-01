Novak Djokovic wehrt fünf Matchbälle ab

Novak Djokovic lässt sich in Bedrängnis bringen © KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Der Weltranglisten-Zweite Novak Djokovic erreicht am ATP-Hartplatzturnier in Doha den Final mit Mühe und Not. Gegen den Spanier Fernando Verdasco muss er fünf Matchbälle abwehren. Djokovic verlor gegen den 33-jährigen Verdasco den ersten Satz 4:6.