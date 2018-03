Novartis wolle sich auf das Kerngeschäft fokussieren teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dazu zähle das Gemeinschaftsunternehmen nicht. Novartis hält 36,5 Prozent am Joint-Venture. Das Geld wolle Novartis unter anderem für ergänzende Zukäufe verwenden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal erwartet. Allerdings bedarf es noch der Zustimmung der entsprechenden Behörden.

(SDA)