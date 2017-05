Novartis will am Hauptsitz in Basel 500 Stellen abbauen

Novartis will am Hauptsitz in Basel 500 Stellen streichen. © Archivbild: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Pharmakonzern Novartis will in den nächsten anderthalb Jahren am Hauptsitz in Basel rund 500 Stellen streichen. Gleichzeitig sollen 350 neue Arbeitsplätze aufgebaut werden.