NSA-Chef Mike Rogers will sein Amt aufgeben

Der Chef des US-Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, will seinen Posten aufgeben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ALEX BRANDON

Der Chef des US-Geheimdienstes NSA, Mike Rogers, will in den kommenden Monaten seinen Posten räumen und in Pension gehen. Wie US-Geheimdienstkreise am Freitag bestätigten, kündigte Rogers seinen Rückzug in einem NSA-internen Rundschreiben an.Der 58-Jährige will demnach im Frühling abtreten.