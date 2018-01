Ulisses Garcia zieht es von Bremen nach Nürnberg © KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Der Schweizer Aussenverteidiger Ulisses Garcia wechselt leihweise bis Ende Saison von Werder Bremen in die 2. Bundesliga zum 1. FC Nürnberg. Der 21-jährige Westschweizer, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, kam in der Vorrunde der Bundesliga nur zu einem einzigen Einsatz.