Nuga – Das Aus für zwei Rheintaler Firmen

Im Rheintal existieren auf einen Schlag gleich zwei Firmen nicht mehr: Die Firma Nuga Systems AG und Nuga Elements AG, wie der «Rheintaler.ch» schreibt.

Das Balgacher Unternehmen Nuga Systems AG stellt Kunststoff-Schneidemaschinen her, die für PET-Recycling gebraucht werden. Die Firma war zu 80 Prozent vom Export abhängig. Weil aber zurzeit der Erdöl-Preis so tief ist, lohnt sich das Recyling immer weniger. Die Nuga Systems AG sah sich dadurch empfindlich in ihrem Kerngeschäft betroffen.

Die zweite Firma, Nuga Elements AG, bediente zu 100 Prozent Schweizer Kunden mit Präzisionsteilen. Sie bekam den Kostendruck der Schweizer Maschinenhersteller zu spüren. Beide Firmen litten unter der Aufhebung des Euro Mindestkurses im Januar 2015, wie der «rheintaler.ch» schreibt.

Am Wochenende haben beiden Firmen ihre Bilanzen beim Kreisgericht Rheintal deponiert. 26 Mitarbeitern haben ihre Stelle verloren. Bis anhin war niemand von den beiden Firmen für ein Interview verfügbar.

(red.)