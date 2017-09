Bundesratskandidaten werden getestet

Für Isabelle Moret, Ignazio Cassis und Pierre Maudet (von links nach rechts) stehen in den nächsten Tagen viele Interviews mit Parteien und Verbänden an. (Archivbild) © KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Gut eine Woche vor der Bundesratswahl beginnt für die drei Kandidierenden der FDP die heisse Phase: In den kommenden Tagen stehen verschiedene Hearings mit Parteifraktionen und Verbänden an. In die Karten schauen lassen wird sich erfahrungsgemäss aber niemand richtig.