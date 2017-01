Nur fast ein Schweizer Sieger am CSI Basel

Der Deutsche Hans-Dieter Dreher und sein Pferd "Cool and Easy", im Bild im Juni 2016 während des CSIO in St. Gallen, gewannen am CSI Basel die Hauptprüfung des ersten Tages © KEYSTONE/EDDY RISCH

Fast einen Heimsieg beklatschen 5400 Zuschauer in der Hauptprüfung am Starttag des CSI Basel. Der in Eimeldingen in Schweizer Grenznähe wohnhafte Deutsche Hans-Dieter Dreher gewinnt den Wettkampf.