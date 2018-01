Romelu Lukaku (im Bild beim Kopfball) muss nur kurz pausieren © KEYSTONE/AP PA/MARTIN RICKETT

Romelu Lukaku, Stürmer von Manchester United, muss nach seiner am 30. Dezember gegen Southampton erlittenen Kopfverletzung laut Trainer José Mourinho nur eine Woche pausieren.Lukaku war in diesem Premier-League-Spiel schon in der 8. Minute bei einem Zweikampf am Kopf getroffen worden.