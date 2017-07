Nur noch mit dem kleinen Täschli ans Openair

Geschafft: Diese Besucherinnen haben die Sicherheitskontrolle zum Festgelände gemeistert © FM1Today/Stephanie Martina

Am Frauenfelder Openair feiern die Bauchtäschli ihr Comeback. Aber nicht weil Turnbeutel schon wieder out sind, sondern weil der Veranstalter die Sicherheitsvorschriften verschärft hat. Täschli, die grösser sind als A5, dürfen nicht mit an die Konzerte. Das stellt die Besucher teils vor Platzprobleme.