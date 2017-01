Paul Millsap und die Atlanta Hawks kassierten gegen die Detroit Pistons die zweite Niederlage in den letzten zwölf Spielen © KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO

Clint Capela und Thabo Sefolosha erhalten in der NBA nur wenig Einsatzzeit. Während Houston gegen Milwaukee 111:92 gewinnt, verliert Atlanta bei den Detroit Pistons deutlich. In seiner zweiten Partie nach seinem Comeback stand Clint Capela nicht mehr in der Startformation der Rockets.