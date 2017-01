Obama ruft in Abschiedsrede als US-Präsident zur Einheit auf

Tosender Applaus für den scheidenden Präsidenten: Barack Obama bei seiner Abschiedsrede in Chicago. © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

US-Präsident Barack Obama hat in Chicago nach acht Jahren Amtszeit seine Abschiedsrede gehalten. Tausende Zuhörer begrüssten Obama am Dienstag (Ortszeit) mit tosendem Applaus und feierten ihn mit Sprechchören.«Heute Abend bin ich an der Reihe, Danke zu sagen», sagte der scheidende Präsident.