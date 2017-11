Obama meldet sich zur «Jury Duty» – und wird nicht ausgewählt

Ex-Präsident Barack Obama hat sich in seiner Heimatstadt Chicago zum Geschworenendienst gemeldet. Beim Betreten des Gebäudes begrüsste er zahlreiche Menschen. Ausgewählt wurde er am Ende aber nicht. © KEYSTONE/AP Sun-Times/KEVIN TANAKA

Ex-Präsident Barack Obama hat sich in seiner Heimatstadt Chicago zum Geschworenendienst gemeldet. Der 56-Jährige erschien am Mittwoch in einem Gericht zur Auswahl der Jury, wie mehrere US-Medien berichteten.