Obama telefoniert mit Trump nach dessen Kritik an Geschäftsübergabe

Der gewählte US-Präsident Donald Trump spricht vor seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida zu Reportern. © KEYSTONE/AP/EVAN VUCCI

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat nach seiner harschen Kritik an Amtsinhaber Barack Obama mit dem Demokraten telefoniert. «Er hat mich angerufen, wir hatten eine sehr nette Unterhaltung», sagte Trump am Mittwochabend in West Palm Beach vor Reportern.