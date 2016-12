Obama und Abe treffen sich zu Versöhnungsgeste in Pearl Harbor

Der japanische Regierungschef Shinzo Abe und der US-Präsident Barack Obama geben sich auf Hawaii die Hand. © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

75 Jahre nach dem japanischen Angriff auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor haben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama der Opfer der Attacke gedacht. An einem Mahnmal legten sie am Dienstag Kränze nieder.