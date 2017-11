Obama verdient mal kurz 17 Dollar

Es ist nicht gerade die beliebteste Aufgabe der US-Amerikaner: Geschworene in einem Gerichtsprozess zu sein. Potenzielle Jury-Mitglieder werden zufällig ausgewählt und per Brief aufgefordert, an einem bestimmten Tag vor Gericht zu erscheinen.

Diese Woche traf der Zufall laut «Chicago Tribune» Ex-Präsident Barack Obama. Und dieser erschien kurz vor 10 Uhr im Richard Daley Center in seiner Heimatstadt Chicago. Natürlich wurde er ein bisschen spezieller behandelt. Er durfte in einer sicheren Parkgarage unter dem Center parkieren und kam mit einem Privatlift, den sonst nur Richter benutzen dürfen, in den 17. Stock. Begleitet wurde er von Secret-Service-Mitarbeitern.

Speziell dann auch der Auftritt im Jury-Raum. Alle wollten ein Bild mit dem ehemaligen US-Präsidenten, Obama schüttelte Hände, lachte und bat die Leute, sitzen zu bleiben.

Obama bekam einen roten «Geschworenen»-Kleber an sein Jackett geheftet und musste ein altes Jury-Trainingsvideo anschauen. Dieses wurde übrigens von Lester Holt gesprochen, einem berühmten Nachrichtensprecher der NBC. Jenem Holt, der Jahre nach seinem Job als Jury-Video-Sprecher, ein Interview mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama führen durfte.

(1/2) President Barack Obama reports for jury duty in Chicago. Probably one of the coolest people alive. He shook every persons hand and they loved it! After #OneYearUnderTrump I really miss this man so much😭. Video Credit: Thomas Pearson #CMAawards #ThankYouHillary #MAGAversary pic.twitter.com/CjQReWyOQX — Gerren Peterson (@GerrenPeterson) November 9, 2017

Obwohl Obama die ganze Prozedur über sich ergehen liess, kam er schliesslich nicht in die Jury. Nur eine Gruppe von 16 wird zufällig gewählt, die Gruppe Nummer 6 – mit Obama – war es nicht.

Rund zwei Stunden später konnte so der ehemalige US-Präsident das Gebäude wieder verlassen. Für seinen Aufwand bekommt er übrigens genau den gleichen Lohn, wie alle anderen auch: Einen Check von 17 Dollar und 20 Cent. Er versicherte, diesen zurück an die Stadt Chicago zu schicken.

(rr)