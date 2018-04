Bei der Arbeit an einer Kippfräse verletzte sich die Schreinerin schwer am Arm. © Kapo GR

Eine 54-jährige Schreinerin hat sich am Donnerstag in Obersaxen bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Sie schnitt sich in der Werkstatt mit einer Kippfräse zwei Mal in den linken Unterarm.