Keine Hochzeitstorte für Schwule

Aus religiösen Gründen weigerte sich ein Konditor in Colorado, eine Hochzeitstorte für ein schwules Paar herzustellen. Nun beugt sich der Supreme Court über den Fall. (Themenbild) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Ein Konditor im US-Bundesstaat Colorado hatte sich geweigert, eine Hochzeitstorte für ein schwules Paar herzustellen – nun wird sich das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten mit dem Streit befassen. Wie der Supreme Court in Washington am Montag mitteilte, nahm er den Fall zur Entscheidung an.