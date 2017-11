OECD drängt Schweiz zu höheren Ausgaben

Die OECD rät der Schweiz, ihr Potenzial an weiblichen Arbeitskräften besser auszunutzen. So soll die Kinderbetreuung erschwinglicher werden. (Themenbild) © Keystone/Ennio Leanza

Die Schweizer Wirtschaft kommt nur langsam in die Gänge. Die OECD geht von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent in diesem Jahr aus. Im Juni erwartete die Organisation noch ein Plus von 1,5 Prozent. Ihre Experten raten der Schweiz zu einer Reihe von Reformen.