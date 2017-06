Ölkonzerne plädieren für CO2-Steuer in den USA

US-Konzerne sind bereit für eine CO2-Steuer, die an die Bevölkerung zurückfliesst © KEYSTONE/EPA/RYAN TONG

Mehrere Ölkonzerne plädieren für die Einführung einer Kohlendioxidsteuer in den USA. In einer ganzseitigen Anzeige in US-Zeitungen bekundeten BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell und Total ihre Unterstützung für diesen Vorschlag zur Bekämpfung des Klimawandels.