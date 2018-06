Oerlikon will Getriebesparte an die Börse bringen

Bei Oerlikon stehen Veränderungen an. © (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Oerlikon will die Getriebesparte unter dem Namen GrazianoFairfield an die Schweizer Börse bringen. Der Gang an die SIX Swiss Exchange soll abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt im dritten Quartal erfolgen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.