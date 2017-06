Österreich kassiert in Irland den späten Ausgleichstreffer

Jonathan Walters (links) schoss gegen Österreich (rechts Aleksander Dragovic) spät den Ausgleichstreffer © KEYSTONE/AP PA/NIALL CARSON

In der WM-Qualifikationsgruppe D kommt Österreich in Irland trotz langer Führung nicht über ein Remis hinaus. Nach dem 1:1 in Dublin wird es für das Team von Marcel Koller mit dem WM-Ticket eng.Österreichs Nationalmannschaft muss nach einem späten Gegentor in Irland um die WM-Teilnahme bangen.