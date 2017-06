Österreich vor dem WM-Aus: Koller fordert mehr Optimismus

Versucht das österreichische Nationalteam mit vollem Einsatz wieder auf die Erfolgsspur zu bringen: Marcel Koller © KEYSTONE/APA/APA/ROBERT JAEGER

Die Tage sind vorbei, als Marcel Koller in Österreich als Nationalheld gefeiert wurde. Nach einer enttäuschenden EM 2016 steht der Schweizer Trainer auch in der WM-Qualifikation unter Druck. Die Kritik an Koller ist auch nach dem 1:1-Remis am Sonntag in Irland nicht kleiner geworden.