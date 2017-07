Österreich will Kontrollen an der Grenze zu Italien einführen

Österreich wappnet sich gegen einen möglichen Flüchtlingsstrom: Die Regierung will am Brenner an der Grenze zu Italien Kontrollen einführen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA ANSA/ROBERTO TOMASI

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen in Italien will Österreich Kontrollen am Brenner-Pass einführen und im Grenzgebiet auch Soldaten stationieren. Dies kündigte der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil in einem Zeitungsinterview an.