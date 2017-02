Österreicher Kraft gewinnt erneut

Stefan Kraft jubelt © KEYSTONE/EPA/DANIEL KOPATSCH

Stefan Kraft gewinnt auch das zweite Skifliegen beim Weltcup-Wochenende in Oberstdorf. Der Österreicher setzt sich wie am Samstag vor dem Deutschen Andreas Wellinger durch.Bereits am Samstag hatte Kraft triumphiert, obwohl Wellinger zum Schanzenrekord flog.