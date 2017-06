Elisabeth Görgl gibt mit 36 Jahren den Rücktritt © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Österreicherin Elisabeth Görgl erklärte am Montag ihren Rücktritt. Die 36-jährige Speed-Spezialistin aus der Steiermark war 2011 in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt und im Super-G Weltmeisterin geworden.