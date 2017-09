SPÖ startet offiziell mit Wahlkampf

In Österreich tritt die sozialdemokratischen SPÖ mit dem Anspruch an, bei der Parlamentswahl in knapp fünf Wochen Nummer eins zu werden. Das sagte Bundeskanzler Christian Kern am Donnerstagabend in Graz zum Auftakt des Wahlkampfs. © KEYSTONE/APA/APA/HANS PUNZ

Knapp fünf Wochen vor der vorgezogenen Wahl in Österreich hat die sozialdemokratische SPÖ nun auch offiziell ihren Wahlkampf begonnen. «Wir treten an mit dem Anspruch, Nummer eins zu werden», sagte Bundeskanzler Christian Kern am Donnerstagabend in Graz.