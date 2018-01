«Oh Happy Day»-Sänger Edwin Hawkins 74-jährig gestorben

Edwin Hawkins am 10. Juni 2014 bei einem Auftritt im Apollo Theater in New York. © Keystone/AP Invision/BRAD BARKET

Weltbekannt wurde er mit dem Gospel-Song «Oh Happy Day» aus dem Jahr 1969: US-Sänger Edwin Hawkins ist tot. Hawkins starb im Alter von 74 Jahren am Montag in seinem Haus in der Nähe von San Francisco.