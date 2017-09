Oh Schreck, Voldemortli ist weg!

Während des Abendessens will Raffi das mysteriöse Voldemortli füttern. Doch oh Schreck – das Terrarium ist leer, Voldemortli ist ausgebüxt. Da sind die Juflis ganz in ihrem Element. Die Suche beginnt. Und fördert so einiges zutage, was sich in einer WG über die Jahre halt so ansammelt. Ein Wühlen durch alte Schätze und Überbleibsel der letzten Sommerparty.

Kurzum: Ein fast ganz normaler Abend in der berühmt-berüchtigten Jufli-WG. Pasta, Bier und viel Gejufel.

Die Serie «D’Juflis» erscheint von Mai bis Oktober in 6 Episoden auf Facebook und YouTube. Sie wird unterstützt und herausgegeben von der Brauerei Schützengarten, der einzigen Schweizer Brauerei, die das «Slow Brewing»-Zertifikat tragen darf.