Ohne Führerschein unterwegs und kollidiert

Gemäss seinen eigenen Angaben bediente der 32-jährige Mann während der Fahrt das Multimediasystem oder sein Mobiltelefon, als er auf der Höhe Rastplatz Wildhus Nord mit seinem Auto auf den Pannenstreifen geriet und die Leitplanke streifte. Folglich lenkte er nach links, worauf das Auto beide Fahrstreifen überquerte und gegen die Mittelleitplanke stiess. Auf dem Überholstreifen kam das Auto schliesslich zum Stillstand und wurde durch den Mann auf den Pannenstreifen gelenkt.

Bei der Kontrolle des 32-Jährigen stellte sich heraus, dass er Drogenutensilien mit sich führte und sein Führerausweis bereits entzogen wurde. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in der Höhe von rund 15‘000 Franken und an den Autobahneinrichtungen in der Höhe von rund 8‘000 Franken.

(red/KapoSG)